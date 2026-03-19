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Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Retail
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
19 marzo 2026 - 17.00
Profondo rosso per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che retrocede a 878,97 punti, in netto calo del 3,23%.
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