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Petrolio a 91,06 dollari alle 15:40
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15 aprile 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 91,06 dollari per barile alle 15:40.
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