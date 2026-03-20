Pignatelli: una collezione donna "Goth Punk" per conquistare i mercati esteri

(Teleborsa) - Pignatelli ha inaugurato il nuovo headquarter di Milano, in occasione dellapresentazione della nuova linea Pignatelli Atelier Fall/Winter 26-27. Un doppio appuntamento che ha segnato un passaggio strategico nel percorso di evoluzione e sviluppo internazionale
del brand.
La nuova sede, situata in via Fusetti nell’area dei Navigli, raddoppia gli spazi
dell’attuale showroom raggiungendo una superficie complessiva di oltre 700 mq. Il quartier generale accoglierà le collezioni e gli uffici direzionali, configurandosi come centro operativo e decisionale e consolidando la presenza del marchio nel principale hub del fashion system italiano
.
Sotto la direzione creativa di Jean Luc Amsler, la nuova linea Pignatelli Atelier è stata protagonista di un grande evento esclusivo con una performance dal titolo "La Passeggiata della Contessa", dedicata alla collezione ispirata alla Contessa di Castiglione
: 35 creazioni, uomo e donna, espressione del nuovo corso creativo della Maison, come ha spiegato Amsler: "L'ispirazione è la Contessa di Castiglione, ovviamente rivista e corretta in una versione 2026. Per me era importante partire da questa figura che, all'epoca, era come una donna 'Goth Punk'
, se volessimo adattarla ai canoni attuali. È stata una donna che ha osato molto e che ha persino, di fatto, inventato i primi selfie
, dato che è stata la prima donna ad autofotografarsi".
Pignatelli Atelier nasce dal dialogo con l’archivio storico: ogni creazione prende forma da basi sartoriali originali reinterpretate con uno sguardo contemporaneo e internazionale. La collezione alterna costruzioni scultoree e linee fluide
, capi couture di forte impatto scenico e pezzi più essenziali ma evocativi, dando voce a una femminilità consapevole e attuale
.
Il core business della Maison resta la cerimonia uomo, segmento in cui Pignatelli è riconosciuta come leader di mercato con una produzione interamente Made in Italy. Fondata negli anni ’70, l’azienda si è affermata come punto di riferimento della sartoria maschile
da cerimonia, costruendo un’identità solida fondata su eleganza, qualità manifatturiera e tradizione italiana. Oggi il brand conta tre boutique monomarca
a Milano, Torino e Firenze.
"L’apertura del nuovo headquarter a Milano e il lancio di Pignatelli Atelier rappresentano due momenti chiave di un unico percorso", ha spiegato Francesco Gianfala, proprietario della Maison "Stiamo rafforzando la struttura aziendale e ampliando la nostra visione creativa con l’obiettivo di consolidare il posizionamento internazionale del brand
, mantenendo saldi i valori del Made in Italy
e della tradizione sartoriale".
Con questa inaugurazione, Pignatelli ha confermato una strategia di crescita strutturata e orientata al lungo periodo
, rafforzando governance, identità e competitività nel panorama fashion contemporaneo.(Foto: Alcuni capi della sfilata dedicata alla Contessa di Castiglione)