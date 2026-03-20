Pignatelli: una collezione donna "Goth Punk" per conquistare i mercati esteri

(Teleborsa) - Pignatelli ha inaugurato il nuovo headquarter di Milano, in occasione dellapresentazione della nuova linea Pignatelli Atelier Fall/Winter 26-27. Un doppio appuntamento che ha segnato undel brand.La nuova sede, situata in via Fusetti nell’area dei Navigli,dell’attuale showroom raggiungendo una superficie complessiva di oltre 700 mq. Il quartier generale accoglierà le collezioni e gli uffici direzionali, configurandosi come centro operativo e decisionale e consolidando la presenza del marchio nelSotto la direzione creativa di Jean Luc Amsler, la nuova linea Pignatelli Atelier è stata protagonista di un grande evento esclusivo con una performance dal titolo "La Passeggiata della Contessa", dedicata alla collezione: 35 creazioni, uomo e donna, espressione del nuovo corso creativo della Maison, come ha spiegato Amsler: "L'ispirazione è la Contessa di Castiglione, ovviamente rivista e corretta in una versione 2026. Per me era importante partire da questa figura che, all'epoca,, se volessimo adattarla ai canoni attuali. È stata una donna che ha osato molto e che ha persino, di fatto, inventato, dato che è stata la prima donna ad autofotografarsi".Pignatelli Atelier nasce dal dialogo con l’archivio storico: ogni creazione prende forma da basi sartoriali originali reinterpretate con uno sguardo contemporaneo e internazionale. La collezione alterna, capi couture di forte impatto scenico e pezzi più essenziali ma evocativi, dando voce a unaIl core business della Maison resta la cerimonia uomo, segmento in cui Pignatelli è riconosciuta come leader di mercato con una produzione interamente Made in Italy. Fondata negli anni ’70, l’azienda si è affermata comeda cerimonia, costruendo un’identità solida fondata su eleganza, qualità manifatturiera e tradizione italiana. Oggi il brand contaa Milano, Torino e Firenze."L’apertura del nuovo headquarter a Milano e il lancio di Pignatelli Atelier rappresentano due momenti chiave di un unico percorso", ha spiegato Francesco Gianfala, proprietario della Maison "Stiamo rafforzando la struttura aziendale e ampliando la nostra visione creativa con l’obiettivo di, mantenendo saldi ie della tradizione sartoriale".Con questa inaugurazione, Pignatelli ha confermato una strategia di, rafforzando governance, identità e competitività nel panorama fashion contemporaneo.