SS26, Tombolini presenta Family Holiday

(Teleborsa) - Per la Primavera/Estate 2026, Tombolini presenta Family Holiday, la collezione pensata per le vacanze in famiglia e le fughe del weekend. "Un guardaroba contemporaneo, essenziale e sofisticato, che – sottolinea l'azienda in una nota – accompagna l'uomo nei momenti di relax e condivisione, trasformando ogni destinazione in un'esperienza di stile".



Protagoniste le iconiche giacche Zero Gravity Holiday: leggere, impalpabili, realizzate in tessuti traspiranti e, in alcune versioni, resistenti all'acqua. L'innovativa costruzione e i dettagli funzionali — come le pratiche bretelle interne per indossarle a spalla — uniscono performance ed eleganza, permettendo di passare con naturalezza dal tempo libero alle occasioni più ricercate.



Completano la proposta t-shirt e polo in filo di Scozia e seta, camicie a maniche corte dalla costruzione impeccabile e pantaloni con zip invisibili e coulisse regolabili. Ogni capo è studiato per garantire comfort, libertà di movimento e versatilità.



"Con Family Holiday, Tombolini – conclude la nota – interpreta il trend del Relaxed Tailoring: un'eleganza disinvolta che fonde heritage sartoriale e spirito leisure. Il lusso della semplicità, pensato per uno stile che accompagna ogni viaggio, dentro e fuori stagione".

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