Trade Republic supera 1 milione di clienti in Italia e lancia supporto telefonico con persone reali

(Teleborsa) - Trade Republic, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, ha superato 1 milione di clienti in Italia e lanciato il nuovo servizio clienti tramite il quale si può contattare la banca tramite telefono e live chat 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, rispetto alla situazione attuale in cui il supporto avveniva solo via chat.



Trade Republic ha investito decine di milioni di euro negli ultimi sei mesi per rendere ciò possibile, si legge in una nota. Il denaro è stato investito in nuove infrastrutture, nello sviluppo del prodotto e nella formazione di oltre 1.000 persone del servizio, che assistono i clienti direttamente in otto lingue diverse.



"Trade Republic è diventata una delle più grandi banche al dettaglio in Europa - afferma il co-fondatore Christian Hecker - Il nostro obiettivo è essere la casa per l'intero patrimonio dei nostri clienti. Abbiamo ricostruito il nostro servizio clienti dalle fondamenta. Al suo cuore ci sono agenti formati che aiutano i clienti personalmente. Nei prossimi dodici mesi, vogliamo offrire il miglior servizio clienti tra le banche in Europa. Questo è il nostro obiettivo".



In aggiunta al nuovo servizio clienti, Trade Republic sta rilasciando un aggiornamento dell'app con oltre 30 nuove funzionalità. Si tratta di opzioni più flessibili per le password e i PIN, nonché supporto per le app di autenticazione a due fattori (2FA). Gli investitori attivi riceveranno nuovi strumenti di analisi e ripartizioni più dettagliate dei loro rendimenti. Inoltre, i clienti possono ora esportare un nuovo report fiscale dettagliato come foglio di calcolo.



Il nuovo servizio clienti parte oggi. Sarà completamente distribuito a tutti i clienti in Italia nelle prossime settimane.



"Raggiungere un milione di clienti in Italia, raddoppiando in così poco tempo, evidenzia un bisogno chiaro e crescente - soprattutto tra le

nuove generazioni - di prendere il controllo del proprio futuro finanziario - ha dichiarato Luca Carabetta, Country Manager - Costruire il proprio patrimonio nel lungo periodo non è più un'opzione in un contesto economico incerto, con un costo della vita in aumento e senza garanzie da parte dei sistemi di welfare pubblico".

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