Londra: brillante l'andamento di Vodafone

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo britannico telefonico , che lievita dell'1,91%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vodafone rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo del colosso telefonico inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,157 sterline. Rischio di discesa fino a 1,13 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,184.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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