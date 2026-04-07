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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in febbraio
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07 aprile 2026 - 07.00
Giappone,
Spese reali famiglie in febbraio su base mensile (MoM) +1,5%
, in aumento rispetto al precedente -2,5% (la previsione era +2,6%).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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