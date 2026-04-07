Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in febbraio

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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in febbraio
Giappone, Spese reali famiglie in febbraio su base mensile (MoM) +1,5%, in aumento rispetto al precedente -2,5% (la previsione era +2,6%).

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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