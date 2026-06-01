USA, a maggio ISM manifatturiero sale oltre le attese a 54,0 punti
(Teleborsa) - Migliora più delle attese l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a maggio 2026. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 54,0 punti, rispetto ai 52,7 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti che stimavano un rialzo più moderato fino a 53,3 punti.
L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si conferma sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.
Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 56,8 punti da 54,1 di aprile, quella sull'occupazione a 48,6 da 46,4 mentre la componente relativa ai prezzi rallenta a 82,1 punti da 84,6 (contro attese per 85,3).
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