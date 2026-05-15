Appuntamenti macroeconomici del 15 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 15/05/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 1,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 7,3 punti; preced. 11 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 0,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)
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