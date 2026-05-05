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USA, ISM non manifatturiero in aprile

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USA, ISM non manifatturiero in aprile
USA, ISM non manifatturiero in aprile pari a 53,6 punti, in calo rispetto al precedente 54 punti (la previsione era 53,7 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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