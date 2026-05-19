UniCredit rafforza offerta di carte business per PMI italiane

nuova piattaforma integrata per la gestione delle note spese, in collaborazione con Zucchetti e Mastercard

(Teleborsa) - In un contesto economico caratterizzato da una crescente complessità amministrativa e da un’accelerazione normativa in tema di tracciabilità delle spese, UniCredit in collaborazione con Zucchetti e Mastercard rafforza l’offerta delle carte business con una nuova piattaforma integrata per la gestione delle note spese, per supportare il percorso di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di adeguamento delle imprese a nuove esigenze operative e regolamentari legate alla gestione delle trasferte e delle note spese.





L’Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT, conta 4,58 milioni di imprese, di cui il 95% microimprese e il 4,9% PMI. Si tratta di un tessuto imprenditoriale numeroso e articolato, che presenta livelli di digitalizzazione ancora disomogenei. In molte realtà, soprattutto di dimensioni ridotte, la gestione delle spese aziendali avviene ancora attraverso processi manuali, esponendosi a rischi operativi e a costi indiretti elevati nella gestione delle spese aziendali con ricadute in termini di efficienza operativa e controllo amministrativo.



Sottolinea Patrizio Rinaldi, Head of Card Issuing di UniCredit: “UniCredit si conferma partner strategico per le PMI italiane, i liberi professionisti e le microimprese impegnati in un percorso di digitalizzazione sempre più strutturato. Attraverso collaborazioni con partner di eccellenza come Mastercard e Zucchetti, accompagniamo i nostri clienti nel rispondere a sfide complesse, trasformando l’evoluzione dell’ecosistema dei pagamenti in soluzioni semplici, sicure e di valore.”





Per Piero Delaidini, VP Global Account Leader, Mastercard: “Da sempre Mastercard è impegnata nel supportare la crescita, l’innovazione e la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese a livello globale. Siamo da tempo partner di Zucchetti per mettere a disposizione delle PMI strumenti digitali semplici, intuitivi ed efficaci, capaci di semplificare i processi aziendali legati alla gestione dei pagamenti e delle spese con carta. L’iniziativa avviata oggi con UniCredit e Zucchetti rappresenta un esempio concreto di come partnership strategiche possano creare valore tangibile, arricchendo e ridisegnando l’offerta di carte business.”



Secondo Domenico Uggeri, Vicepresidente e responsabile BU HR di Zucchetti: “Digitalizzare e semplificare i processi amministrativi più complessi ed onerosi è da sempre uno dei principali obiettivi di Zucchetti. Questa collaborazione ci permette di raggiungere moltissime PMI e microimprese fornendo una soluzione semplice e integrata: dal pagamento digitale alla compilazione e conservazione delle note spese. L'utilizzo di un software dedicato alla gestione delle spese di viaggio diventa un'opportunità per efficientare e velocizzare i processi amministrative e contabili, rispettando gli adempimenti normativi, eliminando il rischio di errori manuali e liberando tempo da dedicare ad attività a maggior valore.”



A rendere il quadro ancora più sfidante contribuisce la Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di pagamento tracciabile per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, quale condizione necessaria per accedere alla deducibilità fiscale e alla non imponibilità dei rimborsi ai dipendenti. I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate hanno ribadito come la tracciabilità documentale rappresenti oggi un elemento centrale per la corretta gestione fiscale delle spese di trasferta.



In questo contesto, le PMI sono chiamate ad adottare strumenti in grado di garantire conformità normativa, semplificazione dei processi e riduzione della complessità amministrativa. L’iniziativa prevede che UniCredit metta a disposizione dei clienti titolari di UniCreditCard Business l’accesso a ZTravel Smart, la soluzione cloud sviluppata da Zucchetti per la gestione digitale delle spese di trasferta aziendali.





La collaborazione tra UniCredit, Zucchetti e Mastercard - chiude la nota - si pone al centro del percorso di digitalizzazione dei pagamenti delle imprese nel nostro paese, potendo contare sulle soluzioni all’avanguardia di Zucchetti rivolte ai liberi professionisti e alle imprese, e all’integrazione di questi moderni sistemi di gestione amministrativa con il mondo dei pagamenti globali di Mastercard.













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