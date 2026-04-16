Milano 9:29
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Dow Jones 15-apr
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Londra 9:29
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,13%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,7783. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,7885 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,7745.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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