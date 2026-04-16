Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Discreta performance per l'Hang Seng Index, che si è attestato a 25.947,3.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.042,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.756,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.329,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)