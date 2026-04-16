Milano 14:10
48.351 +0,41%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 14:10
10.630 +0,67%
Francoforte 14:10
24.224 +0,65%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Discreta performance per l'Hang Seng Index, che si è attestato a 25.947,3.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.042,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.756,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.329,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```