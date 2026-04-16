Milano 9:32
48.414 +0,54%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 9:32
10.586 +0,25%
24.113 +0,19%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Discesa moderata per il cross USD contro "Loonie", che chiude la giornata del 15 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3695. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3821. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3653.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```