FinecoBank, si dimette l’amministratore indipendente Patrizia Albano

(Teleborsa) - FinecoBank comunica che l’amministratore non esecutivo e indipendente Avv. Patrizia Albano, membro del Comitato Nomine e Presidente del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Banca con efficacia dal 10 aprile 2026.



Albano ha dichiarato che tale decisione "è motivata esclusivamente dal potenziale ricorrere di incompatibilità connesse all’assunzione di nuovi incarichi in altre società".







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