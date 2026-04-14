Ambromobiliare, assemblea approva integrazione con MIT SIM e 4AIM: AuCap per oltre 26 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Ambromobiliare , società di consulenza finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato l'operazione di integrazione con MIT SIM e 4AIM Sicaf , qualificata come reverse take over ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. L'operazione, i cui accordi vincolanti erano stati sottoscritti il 10 ottobre 2025, si realizzerà mediante conferimento in natura di azioni delle due società a servizio di aumenti di capitale riservati con esclusione del diritto di opzione.



L'assemblea ha approvato quattro aumenti di capitale distinti: 7,59 milioni di euro riservato ai soci di 4AIM (massime 2.750.681 azioni ordinarie e 900.000 azioni speciali); 7,03 milioni riservato ai soci di MIT SIM (massime 3.379.074 azioni ordinarie); 6,37 milioni a servizio dell'offerta di scambio obbligatoria sulle azioni residue di 4AIM; 5 milioni a servizio dell'offerta di scambio obbligatoria sulle azioni residue di MIT SIM. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è fissato a 2,08 euro per azione.



L'assemblea ha inoltre approvato le modifiche statutarie funzionali all'operazione, incluso il passaggio al sistema di amministrazione e controllo monistico, con efficacia dal primo rinnovo degli organi sociali. Risultano soddisfatte tutte le condizioni sospensive previste dagli accordi, inclusa l'autorizzazione della Banca d'Italia ottenuta il 31 marzo scorso.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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