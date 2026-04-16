Milano
16:20
48.012
-0,30%
Nasdaq
16:20
26.162
-0,16%
Dow Jones
16:20
48.370
-0,19%
Londra
16:20
10.595
+0,33%
Francoforte
16:20
24.130
+0,26%
Giovedì 16 Aprile 2026, ore 16.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
16 aprile 2026 - 15.00
Giornata di guadagni per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che continua la giornata a 935,71 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Retail
Eurozona: accelera l'EURO STOXX Retail
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail
L'EURO STOXX Retail in discesa a Eurozona
Titoli e Indici
Euro Stoxx Retail
+0,62%
Altre notizie
L'EURO STOXX Retail scambia in rosso a Eurozona
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Retail
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Retail
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Retail
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Retail
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto