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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail
Giornata di guadagni per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 935,71 punti.
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