Eventi e scadenze: settimana del 13 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 13/04/2026

Appuntamenti:

MIR TECH 2026 Live Entertainment Expo - L'evento, MIR - Multimedia Integration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi audio, video, luci e controllo, rivolta a settori come corporate, education, museale, retail, broadcast ed eventi live (da domenica 12/04/2026 a martedì 14/04/2026)

Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

MICS Forward - Auditorium della Tecnica, Roma - Grande convegno dedicato al futuro della manifattura italiana "Forward: l'innovazione circolare costruisce il futuro", dove si riuniranno imprenditori, ricercatori, istituzioni e associazioni di categoria. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Urso e Pichetto Fratin, Raffaele Fitto, Carlo Cottarelli e Marco Taisch (da lunedì 13/04/2026 a martedì 14/04/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

10:00 - BCE - Pubblicazione Bollettino Macroprudenziale

10:30 - Alstom - 120 anni Vado Ligure e Inaugurazione Museo Ferroviario - Stabilimento di Via Tecnomasio - Celebrazione del 120° anniversario del sito produttivo di Alstom a Vado Ligure, polo chiave dell'industria ferroviaria italiana. Durante l'evento verrà ripercorsa la storia del sito, presentati i progetti in corso e l'avanzamento del piano industriale, con l'inaugurazione di un nuovo museo ferroviario dedicato a "Binari d'innovazione", percorso pubblico sul patrimonio industriale e le locomotive storiche

11:00 - Open Fiber - "Fibra ottica: il futuro del Made in Italy" - Sede Open Fiber, Roma - Nel contesto delle iniziative legate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, Open Fiber promuove l'incontro dedicato al ruolo della connettività nello sviluppo delle imprese, dell'innovazione e della competitività dei territori. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Gola (AD di Open Fiber) e Giorgio Maria Tosi Beleffi (Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del MIMIT)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Veronafiere - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Il vino in un mondo che cambia: il valore del modello italiano oltre i dazi e lo scenario geopolitico", organizzato da Federvini nell'ambito del Vinitaly

17:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi una delegazione della Polizia di Stato, in occasione del 174° anniversario della fondazione

17:45 - Presentazione del XXIX report Digital Gold Institute - Milano - Presentazione del 29° Report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. Il Report Q1 2026 sarà presentato da Ferdinando Ametrano, Direttore Scientifico del Digital Gold Institute e AD di CheckSig, e includerà i più recenti dati sul mercato cripto, oltre agli aggiornamenti in ambito regolamentare e tecnologico. Interverrà anche Daniele Bernardi, CEO di Diaman Partners

18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Villa Brasavola de Massa - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Promuovere l'eccellenza. Dal 'Pacchetto vino' ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo nell'ambito del Vinitaly

Aziende:

Goldman Sachs - Risultati di periodo: 1° trimestre 2026

LVMH - Appuntamento: Comunicazione Risultati del primo trimestre 2026 del gruppo alle ore 18.00



Martedì 14/04/2026

Appuntamenti:

MIR TECH 2026 Live Entertainment Expo - L'evento, MIR - Multimedia Integration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi audio, video, luci e controllo, rivolta a settori come corporate, education, museale, retail, broadcast ed eventi live (da domenica 12/04/2026 a martedì 14/04/2026)

Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

MICS Forward - Auditorium della Tecnica, Roma - Grande convegno dedicato al futuro della manifattura italiana "Forward: l'innovazione circolare costruisce il futuro", dove si riuniranno imprenditori, ricercatori, istituzioni e associazioni di categoria. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Urso e Pichetto Fratin, Raffaele Fitto, Carlo Cottarelli e Marco Taisch (da lunedì 13/04/2026 a martedì 14/04/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Innovation Cybersecurity Summit - Palazzo Simonetti-Odescalchi, Roma - VI edizione dell'appuntamento nazionale che riunisce i massimi esperti di cybersecurity, rappresentanti istituzionali, imprenditori e mondo accademico per analizzare lo stato del mercato sulla sicurezza informatica e i rischi cyber. Tra gli speaker ci saranno, Bruno Frattasi, Carlo Nordio, Alessio Butti, Pietro Labriola, Giuseppe Cavo Dragone e Alessandro De Pedys (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Forum Confcommercio - Villa Miani, Roma - 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato in collaborazione con Ambrosetti. Conferenza stampa iniziale del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Valditara, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Claudio Durigon, il Premio Nobel per l'Economia 2025 Philippe Aghion e i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Turismo internazionale dell'Italia

08:40 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, interviene a "Non stop news” (RTL 102.5)

09:00 - Luiss Sport Forum - The Dome, Campus Luiss, Roma - 1ª edizione dell'evento promosso dall'Associazione Sportiva Luiss con l'Università Luiss, per un confronto multidisciplinare sul valore sociale, educativo ed economico dello sport nel Paese. Interverranno, tra gli altri, Luigi Abete (Presidente AS Luiss), il Ministro Andrea Abodi, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Marco Mezzaroma (Presidente Sport e Salute Spa), Gianluca Ferrero (Presidente Juventus FC) e Luca Pancalli (Presidente Comitato Italiano Paralimpico)

09:30 - Marketing Global Summit 2026 - NH Collection Milano CityLife - "Reimagining marketing for the AI era", evento di The European House Ambrosetti, sarà un'occasione di confronto in cui executive globali, accademici ed esperti internazionali condivideranno visioni e casi concreti sui principali trend che stanno ridefinendo il marketing nell'era dell'AI e sulle scelte strategiche necessarie per affrontare il futuro

10:00 - Logista - Prodotti da fumo e da inalazione: studio sul fenomeno dell'illegalità - Nazionale Spazio Eventi, Roma - Logista presenta lo Studio Ipsos sul fenomeno dell'illegalità dei prodotti da fumo e non da fumo. Dati 2025. Tra gli interventi, Ilaria Ugenti (Ipsos), Licia Ronzulli (Vicepresidente, Senato della Repubblica), Federico Freni (Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze), Claudio Durigon (Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e il Gen. Mario Imparato (Capo di Stato Maggiore del Comando Reparti Speciali, Guardia di Finanza)

11:00 - AGCM - Relazione annuale - Sala della Regina di Palazzo Montecitorio - Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, presenterà la Relazione annuale sull'attività svolta nel 2025

11:00 - Presentazione di TUTTOFOOD Milano 2026 - Sala Cenacolo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano - Conferenza stampa di presentazione di TUTTOFOOD Milano 2026. Interverranno, il ministro Francesco Lollobrigida (in collegamento), Matteo Zoppas (Presidente ICE-Agenzia), Maddalena Fossati (Direttrice de La Cucina Italiana) e Antonio Cellie (Amministratore Delegato di Fiere di Parma)

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni a Vinitaly - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Verona per la 58ª edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati

12:00 - Camera dei Deputati - Periferie, audizione ministro Schillaci - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Frattasi - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi

14:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Tran Thahn Man - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra Tran Thahn Man, Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam

17:00 - Cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2026 - Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Roma - L'evento, promosso in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si terrà alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Interverranno Sergio Dompé, Presidente del Comitato Leonardo, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, e Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione di studenti di scuole di giornalismo

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Bastogi - CDA: Bilancio

BlackRock - Risultati di periodo

Citigroup - Risultati di periodo

Johnson & Johnson - Risultati di periodo

JP Morgan - Risultati di periodo

Mediobanca - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025; Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028; Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale di Mediobanca e delle società da questa controllate 2026; Piano annuale di Performance Shares

Stellantis - Assemblea: Approvazione del bilancio 2025

Telesia - CDA: Bilancio

Triboo - CDA: Bilancio

Vimi Fasteners - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Wells Fargo - Risultati di periodo



Mercoledì 15/04/2026

Appuntamenti:

Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Innovation Cybersecurity Summit - Palazzo Simonetti-Odescalchi, Roma - VI edizione dell'appuntamento nazionale che riunisce i massimi esperti di cybersecurity, rappresentanti istituzionali, imprenditori e mondo accademico per analizzare lo stato del mercato sulla sicurezza informatica e i rischi cyber. Tra gli speaker ci saranno, Bruno Frattasi, Carlo Nordio, Alessio Butti, Pietro Labriola, Giuseppe Cavo Dragone e Alessandro De Pedys (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Forum Confcommercio - Villa Miani, Roma - 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato in collaborazione con Ambrosetti. Conferenza stampa iniziale del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Valditara, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Claudio Durigon, il Premio Nobel per l'Economia 2025 Philippe Aghion e i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario

Giornata nazionale del Made in Italy - La Giornata nazionale del Made in Italy, che celebra l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, è dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana. Nell'ambito della Giornata sono previsti eventi presso le istituzioni, le scuole e le imprese

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)

G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Washington DC - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei G7 sotto la presidenza francese, in occasione del Meeting di Primavera del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti

Fed - Beige Book

08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione ministro Foti - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

09:00 - AI Forum 2026 - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione del Forum dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale dedicato alle imprese e TIG Events–The Innovation Group, in ambito Artificial Intelligence dedicato al mondo delle imprese. L'evento ha lo scopo di discutere con le aziende delle concrete opportunità e delle potenzialità offerte dall'Intelligenza Artificiale nell'ottimizzazione dei processi e molto altro

09:30 - AGICI - 1° Forum Italiano Efficienza Energetica - Auditorium Monte Rosa, Milano - Evento "Mercati della transizione energetica e competitività: verso nuovi paradigmi e nuovi modelli di business", promosso da AGICI nell'ambito del suo Osservatorio Efficienza Energetica. Interverranno, tra gli altri, gli AD di AGICI, Plenitude Energy Services e Iren Smart Solution e la Direttrice Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di ENEA

10:00 - Istat - Permessi di costruire - IV trimestre 2025

10:30 - "1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy" - Palazzo Piacentini, Roma - All'evento verrà presentato il Rapporto "L'Italia dei 1000 marchi Storici di interesse nazionale. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy" e il nuovo strumento finanziario per lo sviluppo dei Marchi Storici. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il ministro Alessandro Giuli (in attesa di conferma), Massimo Caputi, Presidente Associazione Marchi Storici d'Italia, Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa, Francesco Avanzini, DG Conad e Luigi Mastrobuono, Presidente Pernigotti

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Milano - Conferenza stampa del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in vista della manifestazione del 18 aprile in piazza Duomo a Milano (Remigration Summit)

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi delle province e delle città metropolitane - Anno 2024

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i premiati del Premio Leonardo per l'anno 2026 e gli studenti vincitori di borse di studio

12:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni riceve Zelensky - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky

16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e una rappresentanza dell'Aeronautica in occasione del 103° anniversario di fondazione

18:00 - "Rigenerazione Sud: competenze, lavoro, sostenibilità. Le rinnovabili per il futuro del Mezzogiorno" - Associazione Civita, Piazza Venezia 11, Roma - L'incontro, organizzato da Associazione Civita con A2A, evidenzia la filiera energetica come leva di sviluppo per il Mezzogiorno, capace di generare crescita, lavoro e innovazione. Interverranno tra gli altri: Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato), Renato Mazzoncini (AD di A2A), Simonetta Giordani (Segretario Generale Associazione Civita), Luca Bianchi (DG di SVIMEZ), Ilaria Catastini (DG di Fondazione MAIRE-ETS) e Nicola Dell'Acqua (Presidente ARERA)

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Anima Holding - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria

Banca MPS - Assemblea: Approvazione bilancio 2025 - ore 10.00 presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, a Siena

Bank of America - Risultati di periodo

Casta Diva Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Crowdfundme - CDA: Bilancio

Ferrari - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - Assemblea: Bilancio

ITway - CDA: Bilancio

Maire - Assemblea: Bilancio

Mfe-Mediaforeurope Nv| - CDA: Approvazione 2025 Financial Statements

Morgan Stanley - Risultati di periodo

Piaggio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 16 aprile 2026)

Sg Company - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025

Svas Biosana - CDA: Bilancio

Telecom Italia - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025



Giovedì 16/04/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)

Politica europea - Ursula von der Leyen - Bruxelles - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra Mark Rutte, Segretario Generale della NATO

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

G20 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Washington, DC - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, in occasione del Meeting di Primavera del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti

11:00 - Design Economy 2026 - ADI Design Museum, Milano - Presentazione del report Design Economy 2026, appuntamento annuale dedicato al contributo del design alla competitività, all'innovazione e alla sostenibilità del sistema produttivo italiano promosso da Fondazione Symbola, ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Deloitte Private e POLI.design. Tra gli interventi, Luciano Galimberti, Presidente ADI, Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader Italia e Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola

11:00 - Il Presidente Mattarella alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026 - Roma, Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione - Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2026 a Roma, con particolare riferimento alla sede centrale. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi dei comuni - Anno 2024

Aziende:

Abbott Laboratories - Risultati di periodo

Alcoa - Risultati di periodo

Banca Generali - Assemblea: Bilancio

Banca Ifis - Assemblea: Bilancio

Banca Mediolanum - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025

Banco BPM - Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci

BasicNet - Assemblea: Bilancio

Campari - Assemblea: Bilancio

Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurocommercial Properties - CDA: Bilancio

Fidia - CDA: Bilancio

IGD - Assemblea: Bilancio

Intercos - Assemblea: Bilancio

Manpowergroup - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo

OVS - CDA: Bilancio

PepsiCo - Risultati di periodo

Pirelli - CDA: Bilancio

Prysmian - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in unica convocazione

Tesselis - CDA: Bilancio

U.S. Bancorp - Risultati di periodo



Venerdì 17/04/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)

Banca d'Italia - Bollettino Economico; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

L'Oréal For The Future Day - Università IULM, Milano - Nuova edizione di L'Oréal For The Future Day, con Ninell Sobiecka, Presidente e AD di L’Oréal Italia, per scoprire gli impegni di sostenibilità del Gruppo, grazie ai massimi esperti del Gruppo L'Oréal e ascoltare gli interventi di vari ospiti d'eccezione

Rating sovrano - Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

10:00 - Green Economy Festival - Crédit Agricole Green Life, Auditorium, Parma - Evento promosso da ItalyPost, Corriere della Sera, L'Economia del Corriere della Sera con il patrocinio del Comune di Parma e dell’Unione Parmense degli Industriali, con protagonisti i più importanti esponenti dell'economia, della finanza e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità. Interviene, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Anno 2024

Aziende:

Beewize - CDA: Bilancio

Class Editori - CDA: Bilancio

Seri Industrial - CDA: Bilancio



Sabato 18/04/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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