Intercos, acquistate azioni proprie per oltre 1,26 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 26 marzo e il 1° aprile 2026, complessivamente 102.432 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,3605 euro per un controvalore pari a 1.266.112,27 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



Al 1° aprile il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.181.965 azioni proprie pari al 2,2636% del capitale sociale.



A Piazza Affari, giornata fiacca per Intercos , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,97%.







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