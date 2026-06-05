Francoforte: scambi in positivo per Scout24

(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un rialzo del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Scout24 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 76,82 Euro. Rischio di discesa fino a 75,62 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 78,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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