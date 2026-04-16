Milano 11:57
48.234 +0,16%
Nasdaq 15-apr
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Dow Jones 15-apr
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Italia, Prezzi consumo (YoY) in marzo

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Italia, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Italia, Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +1,7%, in aumento rispetto al precedente +1,5% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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