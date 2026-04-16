Francoforte: risultato positivo per Airbus

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale , che lievita dell'1,83%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 175,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 179.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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