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Francoforte: risultato positivo per Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: risultato positivo per Airbus
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale, che lievita dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 175,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 179.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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