Londra: easyJet in forte discesa

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea low cost inglese , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,91%.



Lo scenario su base settimanale di easyJet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di easyJet mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,867 sterline. Rischio di discesa fino a 3,569 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,165.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```