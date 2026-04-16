Milano 14:11
48.342 +0,39%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 14:11
10.629 +0,66%
Francoforte 14:11
24.222 +0,64%

EasyJet scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
EasyJet scambia in rosso a Londra
Si muove in perdita la compagnia aerea low cost inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,91% sui valori precedenti.
Condividi
```