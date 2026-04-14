Londra: positiva la giornata per easyJet
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea low cost inglese, che lievita del 2,49%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di easyJet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico attuale di easyJet evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 3,821 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 3,892. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 3,778.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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