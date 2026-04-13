Milano 11:23
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Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:23
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Londra: peggiora easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: peggiora easyJet
A picco la compagnia aerea low cost inglese, che presenta un pessimo -3,94%.
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