Londra: scambi in positivo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Airtel Africa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,717 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 3,599. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,835.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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