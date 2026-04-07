Londra: positiva la giornata per Airtel Africa

(Teleborsa) - Bene l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con un rialzo del 2,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airtel Africa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Airtel Africa rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Airtel Africa è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,657 sterline e supporto a 3,539. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,775.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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