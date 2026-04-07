Londra: positiva la giornata per Airtel Africa
(Teleborsa) - Bene l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con un rialzo del 2,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airtel Africa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Airtel Africa rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Airtel Africa è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,657 sterline e supporto a 3,539. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,775.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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