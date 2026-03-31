Londra: andamento negativo per Airtel Africa
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Airtel Africa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,354 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,432. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,328.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```