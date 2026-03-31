Londra: andamento negativo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Airtel Africa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,354 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,432. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,328.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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