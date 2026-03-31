Londra: nuovo spunto rialzista per Associated British Foods

(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti alimentari e da forno , che guadagna bene, con una variazione del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Associated British Foods mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,05%, rispetto a +3,04% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di medio periodo di Associated British Foods rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 19,06 sterline, mentre i supporti sono stimati a 18,68. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 19,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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