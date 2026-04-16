Londra: positiva la giornata per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Avanza la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali , che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LondonMetric Property rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di LondonMetric Property ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,978 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,022, mentre il primo supporto è stimato a 1,933.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```