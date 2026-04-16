Londra: risultato positivo per Sainsbury's
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la catena inglese di supermercati, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Sainsbury's mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,17%, rispetto a -0,23% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sainsbury's, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,574 sterline. Primo supporto visto a 3,511. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,472.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```