Madrid: brillante l'andamento di Indra

(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT , con un rialzo del 2,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 55,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 56,88, mentre il primo supporto è stimato a 53,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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