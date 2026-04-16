Monte-Carlo Fashion Week: Genny protagonista tra innovazione e talento internazionale

(Teleborsa) - Dopo l’apertura istituzionale al City Hall di Monaco alla presenza del Sindaco Georges Marsan, si sono accesi i riflettori sulle passerelle allo Yacht Club di Monaco.



Ad aprire il calendario delle sfilate, la Special Collection dello Yacht Club, seguita dalle proposte contemporanee di Daphne Milano e dall’approccio avanguardistico di Hyperlight Optics by Zepter, che ha portato in passerella una visione innovativa dell’eyewear, coniugando tecnologia e design.



Grande attenzione anche per la giovane designer italiana Isabel Fargnoli, alla guida dell’omonimo brand monegasco, che ha celebrato il forte legame tra il Principato e l’Italia in occasione del "Made in Italy Day", promosso dall’Ambasciata d’Italia, portando in scena una collezione elegante e profondamente identitaria.



A dominare la serata è stata però l’attesissima sfilata di Genny. La maison ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione sofisticata e contemporanea, capace di esprimere al meglio l’equilibrio tra heritage e innovazione. Silhouette fluide, dettagli couture e una palette raffinata hanno definito un racconto stilistico potente e riconoscibile, confermando Genny come uno dei protagonisti assoluti della scena fashion internazionale.



La sfilata si è conclusa con un esclusivo cocktail serale, momento di incontro per stampa, buyer e ospiti d’eccezione, che ha suggellato una giornata all’insegna dell’eleganza e del networking internazionale.



Con una forte attenzione ai temi della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione dei talenti emergenti, la Monte-Carlo Fashion Week continua a distinguersi come piattaforma di riferimento per il futuro della moda.



L’evento proseguirà fino al 18 aprile con un ricco calendario di appuntamenti tra sfilate, conferenze ed eventi esclusivi nel cuore del Principato di Monaco.

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