Monte-Carlo Fashion Week: Genny apre il calendario con una speciale sfilata allo Yacht Club

(Teleborsa) - La Maison Genny sarà protagonista della giornata inaugurale della Monte-Carlo Fashion Week con una sfilata speciale in programma mercoledì 15 aprile presso lo Yacht Club de Monaco, nel Principato di Monaco. Per l'occasione il brand presenterà una selezione del fashion show Spring-Summer 2026 e una speciale anteprima della prossima collezione Fall-Winter 2026-2027.



"La partecipazione alla manifestazione – fa sapere la Maison Genny in una nota – rappresenta un ritorno particolarmente significativo per la direttrice creativa Sara Cavazza Facchini, che guarda con entusiasmo alla crescente presenza del brand nella destinazione monegasca".



"Sono felice di tornare a sfilare con Genny alla Monte-Carlo Fashion Week, in una città che incarna da sempre eleganza, glamour e fascino internazionale. Monte-Carlo con il prestigio del Principato e la sua atmosfera cosmopolita, è la cornice ideale per una fashion week che celebra creatività, innovazione e nuove visioni della moda", afferma Cavazza Facchini.







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