New York: prevalgono le vendite su Charles Schwab

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,23% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Charles Schwab è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Charles Schwab mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 97,93 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 94,94. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 100,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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