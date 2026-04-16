New York: sell-off per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , che passa di mano in perdita del 4,21%.



Lo scenario su base settimanale di Abbott Laboratories rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro di medio periodo di Abbott Laboratories ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 98,58 USD. Primo supporto individuato a 96,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 100,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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