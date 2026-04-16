Piazza Affari: andamento rialzista per Anima Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale asset manager indipendente in Italia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anima Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anima Holding rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Anima Holding mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,067 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,837. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,297.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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