Anima Holding, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo da 50 centesimi

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Anima Holding ha approvato il bilancio d'esercizio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro per azione, pagabile dal 22 aprile 2026 (stacco cedola il 20 aprile, record date il 21 aprile).



L'assemblea ha rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, fissando in 11 il numero degli amministratori. Maria Patrizia Grieco è confermata presidente, Saverio Perissinotto amministratore delegato e Marcello Priori vicepresidente. Il CdA comprende sei consiglieri indipendenti.



Il compenso annuo lordo per ciascun amministratore è fissato a 50.000 euro. Il collegio sindacale per il triennio 2026-2028 è composto da Gabriele Camillo Erba (presidente), Claudia Rossi e Tiziana Di Vincenzo come sindaci effettivi.

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