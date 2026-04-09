Anima, raccolta gestito (ex ramo I) di -5.628 milioni di euro a marzo

(Teleborsa) - Anima Holding , gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) negativa per 5.628 milioni di euro a marzo 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 201,9 miliardi di euro (203,3 miliardi includendo le masse amministrate).



La società segnala che in data 13 marzo 2026 la definitiva cessazione del mandato di gestione dei fondi di Etica SGR, già preannunciata a inizio 2025, ha comportato una fuoriuscita di 5,5 miliardi.



"La raccolta del mese risente della situazione geopolitica che ha ridotto la propensione all’investimento nel mercato retail, mentre il calo dei mercati ha influito direttamente sulle masse in gestione: ci auguriamo che , come già visto in passato in occasioni simili, entrambi gli effetti siano reversibili e di breve durata2 – ha commentato Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Anima Holding – "Per quanto riguarda la cessazione del mandato di Etica SGR , la circostanza era attesa e preannunciata al mercato da oltre un anno".





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