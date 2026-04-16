Piazza Affari: positiva la giornata per Reply

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di consulenza informatica , che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Reply rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo della società operante nel settore Telco & Media mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 90,15 Euro. Rischio di discesa fino a 88,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 91,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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