Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l' istituto di Rocca Salimbeni , che guadagna bene, con una variazione del 3,30%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo dell' istituto Senese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,937 Euro e primo supporto individuato a 8,824. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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