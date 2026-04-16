Piazza Affari: su di giri MFE B

(Teleborsa) - Grande giornata per la società media e di comunicazione italiana , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, MFE B è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,885 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,729. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,041.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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