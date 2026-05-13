MFE, nel primo trimestre migliora redditività: utile netto a -26,1 milioni (+36,8%) con ProSiebenSat.1

(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope ha chiuso il primo trimestre 2026 ricavi consolidati si attestano a 1.463,1 milioni di euro (da 1.532,8 milioni pro-forma Q1 2025), con i costi totali in riduzione di 133,3 milioni (-8,4%) a 1.449,6 milioni. L'EBIT consolidato raggiunge 13,6 milioni, rispetto ai -50,1 milioni del dato pro-forma del primo trimestre 2025, con un miglioramento di oltre 60 milioni. Il risultato netto consolidato si attesta a -26,1 milioni, in miglioramento del 36,8% rispetto ai -41,3 milioni pro-forma del primo trimestre 2025. La posizione finanziaria netta ai fini covenant migliora significativamente da -959,2 milioni a fine 2025 a -808,6 milioni al 31 marzo 2026.



Il segmento Entertainment, presentato per la prima volta separatamente nel 2026, con Italia, Spagna e area DACH, registra ricavi a 1.144,3 milioni e un EBIT tornato positivo a 20,9 milioni (da -0,2 milioni pro-forma), grazie a una riduzione dei costi di oltre 50 milioni. I ricavi pubblicitari del segmento si attestano a 952,9 milioni, con un quadro ancora eterogeneo tra i mercati: Italia +0,1%, Spagna -3,4%, Germania -9,8%. I ricavi non pubblicitari crescono invece significativamente a 191,4 milioni (+12,1 milioni pro-forma).



Per il secondo trimestre il Gruppo segnala la visibilità ancora limitata sui mercati pubblicitari europei e l'impatto della Coppa del Mondo FIFA di giugno, ma conferma un andamento dei primi cinque mesi "in deciso miglioramento", con Spagna e area DACH in evoluzione verso un quadro più positivo e l'Italia stabile. La performance del Gruppo è attesa "in deciso miglioramento" soprattutto nel quarto trimestre.

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