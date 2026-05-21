MFE, Barclays taglia target price: titolo sottovalutato ma non ci sono molti catalyst

(Teleborsa) - Barclays ha confermato la raccomandazione "Overweight" su MFE - MediaForEurope (ex Mediaset), spiegando che è la più economica tra le società del settore, ma la convinzione degli analisti è diminuita a causa del debole andamento della pubblicità. La banca d'affari ha ridotto i target price a 3,40 euro per le azioni di classe A e a 4,25 euro per le azioni di classe B (per previsioni al ribasso e proventi da cessione inferiori alle aspettative di Pro7Sat1), dai precedenti - rispettivamente - 4,15 euro e 5,50 euro.



Viene fatto notare che, dopo l'acquisizione di Pro7Sat1 e la presentazione delle sinergie previste per il 2026, MFE appare sottovalutata con un rapporto prezzo/utili (P/E) di circa 7x e un rendimento del free cash flow azionario (free cash flow yield) di circa il 15%.



"Pensavamo che la debolezza della pubblicità in Germania e Spagna nel 2025 avrebbe facilitato il confronto con i mercati esistenti e avrebbe portato a una ripresa nel 2026 - si legge nella ricerca - Questo non sta accadendo (calo del 10% della pubblicità nel primo trimestre in Germania e del 3% in Spagna). Il management afferma che il secondo semestre dovrebbe migliorare, ma abbiamo già sentito questa previsione per molte emittenti. Raramente si traduce in un lieto fine e l'attuale contesto macroeconomico incerto ci impedisce di prevedere una ripresa significativa nel secondo semestre del 2026. La vendita di ulteriori asset digitali di Pro7Sat1 potrebbe tuttavia migliorare il bilancio, senza un impatto eccessivo sul flusso di cassa".

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