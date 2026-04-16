BFF Bank: Citadel riduce short, Marshall Wace incrementa

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Citadel Advisors ha ridotto ieri la propria posizione all'1,39% (rispetto all'1,42% datato 14 aprile 2026), Marshall Wace è arrivato ieri all'1,99% (rispetto all'1,68% datato 14 aprile 2026).



Immutate le posizioni di Millennium Capital (0,53% all'1 aprile), Two Sigma Investments (0,63% all'8 aprile), Walleye Capital (1,71% all'8 aprile 2026)



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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