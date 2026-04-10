BFF Bank: Citadel riduce short, Marshall Wace e Walleye Capital incrementano

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Citadel Advisors ha ridotto ieri la propria posizione all'1,48% (rispetto all'1,53% datato 8 aprile 2026), Marshall Wace è arrivato ieri all'1,4% (rispetto all'1,33% datato 8 aprile 2026), mentre Walleye Capital è salito all'1,71% (rispetto all'1,61% datato 8 aprile 2026)



Immutate le posizioni di Millennium Capital (0,53% all'1 aprile) e Two Sigma Investments (0,63% all'8 aprile).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

Condividi

```