UniCredit, nuova obbligazione retail legata al rendimento del tasso BTP decennale

(Teleborsa) - UniCredit ha lanciato una nuova obbligazione retail direttamente negoziabile sul mercato MOT e su Bond X - EuroTLX di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.



La nuova emissione di UniCredit ha una durata di 10 anni, con scadenza aprile 2036, e prevede il pagamento di un interesse a tasso fisso annuo lordo pari al 6,50% per i primi tre anni di vita dell'obbligazione. Dal quarto al decimo anno, l'obbligazione riconosce un premio annuo lordo del 6,50% condizionato al fatto che il valore dell'indice di riferimento Solactive BTP 10 Annual Compounded Yield Index (SOITA10Y, che replica l'andamento del rendimento del BTP decennale emesso dallo Stato Italiano) sia pari o inferiore al livello barriera del 4,30% alle rispettive date di osservazione; in caso contrario, il premio per l'anno di riferimento non verrà corrisposto.



Dal 17 al 30 aprile, inoltre, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond X -

EuroTLX), l'obbligazione sarà offerta sul mercato a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione.



Il valore nominale e l'investimento minimo sono pari a 1.000 euro. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit, che agirà in qualità di liquidity contributor, e sarà quindi possibile rivendere l'obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale. Durante la vita dell'obbligazione il prezzo di mercato seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente e anche significativamente inferiore rispetto al valore nominale.

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