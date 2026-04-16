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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 10 aprile

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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 10 aprile
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 10 aprile su base settimanale (WoW) 59 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 50 Mld piedi cubi (la previsione era 55 Mld piedi cubi).
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