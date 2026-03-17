Equita Group verso l’acquisizione di Xenon Private Equity: trattative in fase avanzata

(Teleborsa) - Equita Group ha confermato ufficialmente l’esistenza di negoziazioni in stato avanzato con i soci di Xenon Private Equity per l’acquisto della relativa piattaforma di gestione. La nota della investment bank quotata su Euronext Milan segue le indiscrezioni di stampa pubblicate in data odierna dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che indicano l'operazione ormai prossima alla fase finale.



Secondo quanto emerso, l'accordo prevede per gli azionisti di Xenon il conferimento della società in azioni Equita. Fondata da Danilo Mangano e Franco Prestigiacomo, Xenon è una realtà indipendente di rilievo nel panorama italiano, attiva negli investimenti in PMI e mid-market, con una raccolta che supera gli 1,6 miliardi di euro attraverso otto fondi e una recente operatività distintasi per l'OPA su Eles .



L'operazione si colloca in un più ampio trend di consolidamento del mercato del private equity in Italia, spinto dalla necessità di raggiungere una maggiore scala operativa per fronteggiare la concorrenza internazionale e rispondere alla crescita dei private markets, che oggi interessano il 44% delle operazioni di M&A. Equita ha precisato che l'esito delle trattative in corso verrà comunicato tempestivamente al mercato una volta concluse.

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